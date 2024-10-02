В Рязанской области площадь лесных пожаров за сутки увеличилась почти на 30 га

В Рязанской области продолжается тушение лесных пожаров. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что площадь огня в лесном массиве составляет более 330 га. За прошедшие сутки огнем охвачено еще почти 30 гектаров.

Отмечается, что в Спасском районе Рязанской области действует режим ЧС, на территории всего региона установлен высокий класс пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что шестнадцать лесных пожаров произошло в Московской области за субботу.