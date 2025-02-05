Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по администрации Беловского района

ВСУ снова нанесли удар по гражданской инфраструктуре. В ночь на 5 февраля они сбросили взрывное устройство на здание администрации Беловского района. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он отметил, что при атаке было повреждено здание, выбиты окна, а также нанесен ущерб автомобилю. Однако, по словам чиновника, из жителей никто не пострадал.

Хинштейн настоятельно призвал граждан России воздержаться от возвращения в приграничные районы из-за повышенной опасности. Он рекомендовал дождаться момента, когда ситуация в этих регионах станет безопасной.

Ранее сообщалось, что Хинштейн не смог назвать число пострадавших при атаке на интернат Суджи.