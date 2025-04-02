Губернатор Иркутской области рассказал о последствиях крушения Ту-22М3

По словам Кобзева, падение Ту-22М3 пришлось на территорию у населенного пункта Буреть Боханского района. Судно упало вне жилой зоны. По этой причине не было разрушений жилых строений и жертв среди гражданских.

«На месте работают службы МЧС», — добавил Кобзев.

Напомним: 2 апреля Минобороны РФ сообщило, что в Иркутской области упал Ту-22М3. Экипаж выполнял плановый полет. В самолете находились четыре человека, они успели катапультироваться. Однако один летчик в итоге погиб после приземления. По предварительным данным, ЧП произошло из-за некой неисправности, но точную причину выяснят компетентные органы.