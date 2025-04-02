В Иркутской области разбился стратегический ракетоносец Ту-22М3

В Иркутской области во время планового полета разбился Ту-22М3. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на МО РФ.

Информационное агентство уточняет, что три летчика сумели катапультироваться, а один погиб. Подчеркивается, что прибывшие на место ЧП спасатели повезли выживших на аэродром базирования.

Согласно публикации, самолет разбился по причине технической неполадки. Крылатая машина рухнула в безлюдной местности, а на земле разрушений не зафиксировано.

Телеграмм-канал Mash сообщил о том, что самолет упал рядом с деревней Буреть. Местные жители сперва услышали взрывы, а после них произошла яркая вспышка, разгорелся пожар. Также приводятся данные о том, что во время падения борт зацепил линии электропередачи, по причине чего в находящихся поблизости двух поселках исчезла электроэнергия.

Ранее стало известно о том, что в Австралии во время авиационного шоу разбился легкомоторный самолет.