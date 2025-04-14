Губернатор Миляев: ПВО сбила несколько БПЛА над Тульской областью

В ночь на понедельник, 14 апреля, украинские военные предприняли попытку атаковать Тульскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Однако средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили все дроны. Об этом стало известно из сообщения главы Тульской области Дмитрия Миляева, опубликованного в его телеграм-канале.

В результате инцидента никто не пострадал, не было зафиксировано никаких разрушений. На месте происшествия работают специалисты региональных оперативных служб.

«Ночью киевский режим совершил атаку БПЛА по территории региона. В результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России уничтожены БПЛА», — написал Миляев.

Он добавил, что в Тульской области все еще существует угроза нападения беспилотных летательных аппаратов. Однако ситуация находится под контролем.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что женщина получила ранения при атаке беспилотника в Волоконовском районе Белгородской области. Кроме того, частично разрушен частный дом и полностью уничтожен огнем находящийся во дворе легковой автомобиль.