Под Белгородом женщина пострадала после ночной атаки беспилотника

В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Волоконовском районе Белгородской области пострадала местная жительница. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в социальных сетях главой региона Вячеславом Гладковым.

Гладков сообщил, что женщину с многочисленными осколочными ранениями правой руки эвакуировали бойцы самообороны и передали бригаде скорой помощи. В данный момент ее везут в Валуйскую центральную районную больницу, где ей окажут всю необходимую помощь.

«Хутор Бочанка Волоконовского района подвергся атаке беспилотника ВСУ. Ранен мирный житель. В результате сбросов взрывных устройств с беспилотника по территории домовладения ранена женщина», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Также, по словам главы региона, пострадал частный дом — он частично разрушен. А легковой автомобиль, который находился во дворе, сгорел дотла.

Ранее сообщалось, что на Кубани приостановили движение поездов из-за падения украинского БПЛА. По этой причине произошли сбои в расписании перемещения составов.