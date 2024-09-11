Губернатор Мурманской области сообщил о налетах БПЛА

Регион подвергся атаке украинских дронов. В области активирована система ПВО. Росавиация с утра ввела ограничения на работу аэропортов в Мурманске и Апатитах, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе видеосообщения в своем telegram-канале.

«На нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников, поэтому прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить. Все необходимые меры по повышению безопасности принимаются. ПВО работает по уничтожению вражеских беспилотников»,— говорится в сообщении.

Последний раз воздушная угроза применения БПЛА была объявлена в Мурманской области 21 августа.

Тогда также вводились ограничения на работу аэропортов Мурманск и Хибины, было задержано шесть рейсов.

В том же месяце региональные власти рассмотрели дополнительные меры по усилению защиты от дронов.

Ранее сообщалось, что в двух аэропортах Мурманска ввели ограничения на полеты из-за угрозы атаки БПЛА.