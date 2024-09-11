В двух аэропортах Мурманска ввели ограничения на полеты из-за угрозы атаки БПЛА

Временные ограничения введены на работу двух аэропортов Мурманска, сообщила Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня, 11 сентября, с 9.31 мск на работу аэропорта Мурманск (Мурмаши; код ICAO: ULMM) введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.

Также временные ограничения введены на работу второго аэропорта в Мурманской области — Апатиты.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 10:30 мск временные ограничения введены также на работу еще одного аэропорта в Мурманской области — Апатиты», — добавили в ведомстве.

Уточняется, что воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

В Мурманской области, по предварительной информации, ликвидированы три беспилотных летательных аппарата.

Губернатор сообщил о налетах вражеских дронов на Мурманскую область. Системы ПВО работают над их уничтожением, осуществляются меры по усилению безопасности.

Ранее военный эксперт Никулин пояснил сложность глушения GPS для защиты от БПЛА.