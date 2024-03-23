Губернатор Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога

На территории Севастополя была объявлена воздушная тревога, сообщил городской губернатор Михаил Развожаев в своих социальных сетях .

В своем посте он предупредил местных жителей о том, что в городе была объявлена воздушная тревога примерно в 22:44 по мск. Развозжаев также сообщил, что в случае невозможности добраться до ближайшего укрытия, жителям города стоит плотно закрыть окна в домах и не приближаться к ним. Стоит также отключить в жилье электричество, воду и газ, предупредил градоначальник.

Ранее сообщалось, что украинский город Харьков оказался полностью обесточен после того, как ВС РФ нанесли воздушные удары в качестве возмездия.