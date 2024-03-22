Миллионный Харьков оказался полностью обесточен после российских ударов возмездия

Один из крупнейших городов Украины Харьков оказался полностью обесточен после серии российских ударов, сообщил мэр города Игорь Терехов. Также в городе серьезные проблемы с тепло- и водоснабжением.

В Харькове не работают светофоры. Полиция регулирует дорожное движение вручную.

По предварительным данным, по энергетическим объектам в Харькове и области было нанесено не менее 18 ударов.

Утром Терехов сообщал о начавшихся в нескольких местах пожарах после прилета российских «Искандеров».

Российские военные нанесли ночью мощнейший с начала СВО удар по энергосистеме Украины. По украинским данным, повреждено более 150 объектов, в том числе, ДнепроГЭС. В сообщении Минобороны РФ говорится, что массированный удар стал ответом на ежедневные обстрелы Белгородской области.