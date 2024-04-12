Губернатор Ростовской области Голубев: ПВО отражает украинского БПЛА на Новошахтинск

Враг под покровом ночи пятницы, 12 апреля, предпринял попытку атаковать при помощи беспилотника территорию Ростовской области, проинформировал в соцсетях губернатор региона Василий Голубев.

Он отметил, что в настоящее время региональные силы ПВО отражают атаку беспилотника в районе города Новошахтинск.

«В районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны отражается атака БПЛА. Последствия на земле уточняются», — написал Голубев.

Ранее замглавкома ВКС России, командующий российскими войсками ПВО, генерал-лейтенант Андрей Семенов дал оценку возможностям противника нанести ощутимый урон при помощи БПЛА по инфраструктурным объектам на территории РФ.

В интервью газете «Красная звезда» он заявил, что для прикрытия российских объектов от атак украинских беспилотных летательных аппаратов в круглосуточном режиме задействованы более 50 новейших ЗРПК «Панцирь».