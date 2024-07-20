Уход ВСУ из Херсонской области неминуем. Украинские подразделения обязательно покинут правый берег реки Днепр. Так считает глава региона Владимир Сальдо. Его точку зрения привели РИА Новости .

Он напомнил, что Херсонская область по конституции РФ является неотъемлемой частью российской территории. Президент Путин неоднократно уже говорил, что данный вопрос не обсуждается.

«Нас не интересуют хотелки врага. Законная власть России будет восстановлена в Херсоне и на всем правобережье региона», - указал он.

Среди тех территорий, которые попадут под контроль РФ, будут и Снигиревский с Александровским районы, которые когда-то входили в Николаевскую область. Такой расклад, по мнению Сальдо, неминуем.

Ранее Владимир Сальдо назвал потери ВСУ при попытках форсирования Днепра и во время закрепления на его левом берегу. Он считает, что украинцы потеряли при этом до пяти тысяч своих военнослужащих.