Сальдо: ВСУ потеряли до 5000 боевиков при попытке форсировать Днепр

ВСУ потеряли до 5000 человек состава в ходе своей попытки форсировать Днепр и закрепить позиции на левом берегу Днепра. Сотни или даже тысячи тел остались на дне реки, предположил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает информационное агентство РИА Новости .

Собеседник агентства уточнил, что его расчеты были произведены с учетом боев на остальных участках левого берега реки и украинской «авантюры в Крынках». Вражеские потери с учетом этого составили от 4000 до 5000 человек, подчеркнул Сальдо. В то же время, подсчет точного числа потерь противника невозможен из-за того, что огромное количество тел оказалось на дне Днепра, объяснил он.

Тем не менее Сальдо смог озвучить примерные цифры, ведь согласно его информации,, за все время попыток высадки на берег Днепра Киев задействовал более 10000 солдат.

Ранее украинское издание «Следствие.Инфо» заявило, что в Херсонской области без вести пропал целый полк украинской армии.