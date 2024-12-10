По словам Владимира Сальдо, главы Херсонской области, украинские войска в Херсоне готовятся к возможному наступлению со стороны России, об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Он отметил, что численность военнослужащих ВСУ недостаточна даже для небольших попыток переброски на левый берег. Поэтому утверждать, что они намерены атаковать с правого берега на левый, было бы неправильно.

«В то же самое время он постоянно готовится к тому, что мы это сделаем (российские войска освободят город Херсон. — Прим. ред.)», — сказал Сальдо.

Губернатор уточнил, что ВСУ не способны организовать наступление на херсонском направлении, поскольку перебрасывают свои силы в Курскую область.

Сальдо также отметил, что противник активно готовит всю правобережную часть к подходу российских войск и проводит работы по подготовке к обороне против возможного наступления.

Он подчеркнул, что Херсон вскоре будет полностью освобожден и вновь станет частью России. По его словам, это исторически важный регион, созданный Россией, и освоение этих земель началось более 250 лет назад.

Сальдо отметил, что украинские военные продолжают тщетно пытаться переправиться через Днепр с помощью катеров, стремясь закрепиться, но все острова находятся под контролем российских вооруженных сил, которые полностью зачистили эту территорию.

По мнению Сальдо, цель противника заключается в демонстрации своей активности для медийного освещения и отчета перед Западом.

Ранее сообщалось, что Зеленский готов вывести войска из Херсона и Запорожья в обмен на вступление в ЕС в 2025 году.