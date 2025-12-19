Отбита массированная атака: в Воронежской области уничтожили 15 БПЛА

На протяжении прошедшей ночи на пятницу, 19 декабря, над Воронежской областью было перехвачено 15 беспилотников. Такое заявление сделал в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

По словам губернатора, дежурные средства ПВО на протяжении ночи противодействовали воздушным налетам.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городами и пятью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов», — указал он.

Гусев добавил, что, по предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал в результате налета.

Ранее Минобороны сообщило о 47 сбитых беспилотниках в ночь на четверг, 18 декабря. Больше всего БПЛА, 31 единица, было перехвачено над Брянской областью.