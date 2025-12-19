Отбита массированная атака: в Воронежской области уничтожили 15 БПЛА
Губернатор Гусев: в Воронежской области нейтрализовали 15 украинских БПЛА
Фото: [istockphoto.com/Miragest]
На протяжении прошедшей ночи на пятницу, 19 декабря, над Воронежской областью было перехвачено 15 беспилотников. Такое заявление сделал в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.
По словам губернатора, дежурные средства ПВО на протяжении ночи противодействовали воздушным налетам.
«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городами и пятью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов», — указал он.
Гусев добавил, что, по предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал в результате налета.
Ранее Минобороны сообщило о 47 сбитых беспилотниках в ночь на четверг, 18 декабря. Больше всего БПЛА, 31 единица, было перехвачено над Брянской областью.