Губернатор Слюсарь подтвердил пожар на нефтебазе после атаки ВСУ

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал в своем аккаунте в соцсетях появившуюся ранее информацию в пабликах о пожаре на нефтебазе неподалеку от Каменска-Шахтинского.

По его словам, в настоящее время пожарные пытаются локализовать пламя. В тушении возгорания задействовано 109 человек личного состава местного управления МЧС и 38 единиц специальной техники.

«Крупный пожар на промобъекте разгорелся в Каменском районе Ростовской области», — написал Слюсарь.

Информации о пострадавших в ходе возгорания на нефтебазе не приводится. Что именно стало причиной пожара, слесарь не уточнил.