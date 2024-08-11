Губернатор Смирнов: диверсанты остановлены, Беловский район под надежной защитой

Губернатор Курской области Алексей Смирнов подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о проникновение в минувшую субботу, 10 августа, в Беловский район украинской диверсионно-разведывательной группы». В насчитанные часы, как отметил глава региона, ситуация была взята под контроль и противник был выбит с указанной территории.

Как добавил Смирнов, в настоящее время в Беловском и соседнем с ним Обоянском районах боевых столкновения не ведутся.

«Наши защитники смогли стабилизировать обстановку, граница надежно охраняется пограничниками и военными», – отметил Смирнов в своем аккаунте в соцсетях.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.