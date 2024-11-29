Губернатор Смирнов: украинская ракета уничтожена в небе Курской области

В пятницу утром, 29 ноября, в небе над Курской областью была уничтожена украинская ракета, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

В связи с этой ситуацией в области введен режим ракетной угрозы. Жителям настоятельно советуют оставаться в своих домах и укрываться в помещениях без окон, с прочными стенами, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые.

Напомним, что за прошедшую ночь на 29 ноября над российской территорией было перехвачено 47 украинских беспилотников. Их сбили в шести регионах РФ. 29 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Краснодарского края, по три — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей.