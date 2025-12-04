Губернатор Ставрополья сообщил об атаке БПЛА на Невинномысск

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о ночной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город Невинномысск. Угроза воздушного нападения была объявлена в 01:17.

Местные жители в ночное время слышали звуки взрывов. Как отметил Владимиров в своем-телеграм канале, несколько вражеских дронов были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО).

Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. Экстренные службы работают в местах возможного падения обломков.

Глава региона обратился к жителям с просьбой не снимать и не публиковать в Сети кадры, на которых запечатлена работа систем ПВО или сами беспилотники. Губернатор также призвал доверять только информации из официальных источников.

В Невинномысске проживают более 100 тыс. человек. На его территории расположены важные гражданские предприятия, в том числе крупное производство азотных удобрений, продукция которого поставляется во многие страны мира.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки силы противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 76 украинских БПЛА.