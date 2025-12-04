За ночь ПВО уничтожила 76 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным Министерства обороны РФ, всего уничтожено 76 украинских дронов.

Наибольшее количество целей сбили над Республикой Крым — 21 объект. Над территорией Ростовской области уничтожено 16 БПЛА, над Ставропольским краем — 14. Над Белгородской областью сбито 7 дронов, над Брянской — 4, а над Воронежской областью — 3 беспилотника.

По два дрона уничтожили над Орловской, Рязанской и Тульской областями. По одному дрону сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой и Нижегородской областями.

Еще один беспилотник был уничтожен над акваторией Черного моря. Системы ПВО задействовались на значительной территории, отразив атаку в 13 регионах страны.

