Губернатор Техаса развернет Нацгвардию для поддержания порядка

Глава штата Техас Грег Эббот заявил о дислокации подразделений Национальной гвардии на территории всего штата с целью поддержания общественного порядка. По его словам, данное решение было принято в связи с перерастанием протестных акций в Лос-Анджелесе в массовые беспорядки.

В своем аккаунте в сети X Грег Эббот подчеркнул, что Национальная гвардия Техаса будет распределена по различным точкам штата для обеспечения безопасности и спокойствия граждан. Он отметил, что мирные демонстрации являются законным проявлением гражданской позиции, однако любые действия, причиняющие вред людям или имуществу, будут пресекаться и повлекут за собой арест.

Губернатор также добавил, что Национальная гвардия Техаса будет задействовать все доступные ресурсы и тактики для оказания содействия правоохранительным органам в поддержании правопорядка.

Напомним, что 6 июня в Лос-Анджелесе начались акции протеста, направленные против миграционной политики администрации президента Дональда Трампа. Эти акции сопровождались актами вандализма, включая поджоги транспортных средств и столкновения с сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что власти Калифорнии подали в суд на Трампа из-за мобилизации Нацгвардии.