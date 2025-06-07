Губернатор Воробьев сообщил о девяти сбитых за сутки беспилотниках над Подмосковьем

За день 6 июня и на протяжении ночи на 7 июня над Московской областью было перехвачено девять беспилотников противника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Андрей Воробьев.

По утверждению губернатора, дежурные средства ПВО на протяжении пятницы, 6 июня, и ночи на 7 июня успешно отражали попытки ударов ВСУ. В итоге было перехвачено девять дронов противника. Их сбили в Домодедово, Зарайске, Истре, Одинцово и Солнечногорске.

«К сожалению, не обошлось без пострадавших. В Истре, в СНТ „Юбилейный“, осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина», — указал он.

Воробьев добавил, что раненые были госпитализированы, им оказывают всю необходимую помощь. Помимо людей пострадали дом и машина. Правительство Московской области уже взяло на контроль поддержку этой семьи.

Ранее уже сообщалось о комбинированной атаке ВСУ на московский регион. Вечером 6 июня и в ночь на 7 июня украинская армия выпускала в сторону Москвы и Подмосковья БПЛА, которые пытались выйти на цели поодиночке и малыми группами. В нападениях принимали участие дроны типа «Бобер», R-15 и «Лютый».