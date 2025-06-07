ВСУ пытались провести комбинированную атаку на Москву с помощью нескольких систем БПЛА

Вечером 6 июня и в ночь на 7 июня ВСУ пытались атаковать Москву. В воздушных ударах принимали участие БПЛА трех типов, об это сообщил телеграм-канал SHOT.

На протяжении вечера и ночи ВСУ пытались атаковать Москву и Подмосковье. Всего дежурными средствами ПВО были перехвачены пять неприятельских дронов, в частности, их нейтрализовали в районе Домодедово и Зеленограда.

«ВСУ попытались нанести комбинированный удар тремя типами БПЛА: «Бобер» (дальность полета до 1000 км), R-15 (дальность полета до 700 км) и «Лютый» (дальность полета до 1000 км)», — указал микроблог.

Ранее уже сообщалось, что украинская армия пыталась запускать беспилотники на Москву поодиночке и мелкими партиями. Они пытались прорваться в сторону российской столицы, но неизменно сталкивались с противодействием со стороны ПВО. Об их своевременном перехвате сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.