Губернатор Воронежской области рассказал о ранении женщины при детонации дрона

В Кантемировском районе Воронежской области в результате падения беспилотного летательного аппарата пострадала женщина. По информации губернатора региона Александра Гусева, она получила ранения средней тяжести.

Глава области уточнил, что инцидент произошел на трассе, где автомобиль, в котором находилась женщина, был поврежден в результате детонации БПЛА. После происшествия пострадавшую в срочном порядке доставили в медицинское учреждение.

Губернатор также сообщил, что силами противовоздушной обороны в небе над регионом было уничтожено десять беспилотников. В одном из районов в результате падения обломков в частном жилом доме оказались выбиты стекла, также были повреждены хозяйственные постройки.

Ранее сообщалось, что над Белгородской областью уничтожили еще семь украинских БПЛА.