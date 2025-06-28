Хабаровскую женщину оштрафовали за ненависть к цыганам

Жительница Хабаровска была подвергнута штрафным санкциям за публикацию комментария, содержащего призыв к «уничтожению цыган», как сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Утверждается, что в апреле текущего года гражданка России оставила запись под видеороликом с ребенком, находящимся внутри автомата с игрушками.

«В хабаровском крае цыгане запихнули младшего брата в автомат с игрушками, чтобы он оттуда наворовал игрушек», — говорилось в подписи к ролику.

В разделе комментариев женщина выразила сомнение относительно трудоустройства цыган, задавшись вопросом об их занятости, а также заявила о необходимости их «истребления наравне с бандеровцами». Дополнительно, согласно информации канала, в январе она аналогичным образом высказалась под публикацией об избиении россиянина иностранцами.

Суд признал женщину виновной в нарушении статьи 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и назначил ей штраф в размере 10 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что задержанным в Екатеринбурге азербайджанцам грозит пожизненное.