Хакеры обнародовали данные почти восьми тысяч боевиков из подразделения «Азов»

Представители хакерской группы RaHDit опубликовали в интернете данные на 7,7 тыс. служащих националистического подразделения «Азов»*, которые служат в нем на данный момент. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее подобные данные появлялись в Сети. Но «Злые русские хакеры» на этот раз совершили самый масштабный слив информации по части «Азова».

«Новый „Азов“* перенял традиции старого — здесь много нацистов, татуированных свастикой, судимые, с отклонениями и так далее», — указали хакеры журналистам.

По их утверждению, часть служащих подразделения ранее были освобождены из российского плена. Они обещали больше не брать оружия в руки и «завязать с нацизмом», но после этого добровольно вернулись в часть.

Среди новых азовцев есть и иностранные граждане. К примеру, швед Матиас Густавссон попал в плен в Мариуполе, был осужден на смертную казнь в ДНР, но позже обменян на русского военнопленного. После этого шведский гражданин снова появился в «Азове».

Ранее сообщалось, что один из служащих этого полка скончался в следственном изоляторе Ростова-на-Дону. Он находился под следствием за преступления, которые совершал он сам и его сослуживцы. Предварительно, у фигуранта внезапно остановилось сердце.

* Террористическая организация, запрещена на территории России.