В ростовском СИЗО скончался один из фигурантов дела боевиков «Азова»

Проходящий по делу о преступлениях националистического полка «Азов»* Александр Ищенко скончался в следственном изоляторе Ростова-на-Дону. Об этом стало известно RT .

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону сообщили о смерти одного из фигурантов дела запрещенной организации, действовавшей в ДНР и на Украине. По предварительным сведениям, причиной смерти мужчины стала остановка сердца. Точную причину смерти подсудимого огласят 7 августа во время очередного заседания.

Напомним, боевиков Азова обвиняют в насильственном захвате власти в ДНР, терактах, участии в соответствующих преступных организациях. Более 20 человек полка задержали во время штурма Мариуполя при попытке побега. Это 13 мужчин и девять женщин, еще двоих отдали на Украину в рамках обмена военнопленными.

Ранее сообщалось, что Песков назвал фашистами азовцев, которые расстреляли беззащитного пленного из РФ.

*«Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России