Россия объявила в международный розыск задержанного в Таиланде хакера

Россия объявила в международный розыск гражданина РФ, который был задержан в Таиланде по запросу США. Его подозревают в причастности к преступлениям в сфере информационных технологий, включая создание преступной группы и хищения с использованием цифровых инструментов.

Российские правоохранительные органы инициировали международный розыск гражданина России, арестованного в ноябре 2025 года на острове Пхукет. Об этом свидетельствуют материалы, находящиеся в распоряжении ТАСС.

Согласно документам, в отношении мужчины возбуждено розыскное дело. Он объявлен как в федеральный, так и в международный розыск. В материалах также указано, что подозреваемый покинул территорию России и в настоящее время находится в Королевстве Таиланд.

Ранее генеральный консул России в островной провинции Пхукет Егор Иванов сообщал, что россиянин был задержан местными властями по запросу американских правоохранительных органов. США подозревают его в совершении преступлений, связанных с информационными технологиями. 6 ноября прошлого года мужчина был арестован и доставлен в Бангкок. Факт задержания подтвердили и представители королевской полиции Таиланда.

По данным таиландского подразделения по борьбе с киберпреступностью, речь идет о 35-летнем мужчине, которого считают причастным к атакам на системы безопасности государственных структур в странах Европы и США. В ведомстве уточняли, что он прибыл в Таиланд 30 октября и проживал на Пхукете.

