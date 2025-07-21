Хакеры провели массированную атаку на государственные учреждения и организации в США

Американские государственные структуры были атакованы хакерами, которые воспользовались уязвимостью в одной из программ Microsoft. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Издание сослалось на ряд информированных источников. Согласно ним, в Америке были атакованы различные государственные учреждения и связанные с ними структуры, такие как университеты и коммерческие компании. Хакеры пользуются уязвимостью в программе SharePoint от Microsoft.

«Мы наблюдаем попытки взлома тысяч серверов SharePoint по всему миру до того, как появится соответствующее исправление», — указал журналистам эксперт Пит Реналс.

Десятки различных организаций, как из государственного, так и коммерческого сектора, уже скомпрометированы взломами. Специалисты считают, что взломщики могут похищать личные данные пользователей взломанных сайтов. Десятки тысяч серверов во всем мире находятся под ударом, и ситуация усугубляется тем, что Microsoft не реагирует оперативно на выявленную уязвимость.

Ранее сообщалось, что российские хакеры из группировки KillNet добыли компромат на мошеннические кол-центры Украины. В распоряжении взломщиков оказались фотографии сотрудников, их адреса, переписки и финансовые отчеты. В частности, один из раскрытых кол-центров базировался в Одессе и управлялся 19-летним организатором.