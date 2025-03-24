Хакеры украли данные миллионов роутеров Keenetic, находящихся в РФ

Крупнейшая утечка данных произошла в компании Keenetic, в результате которой хакеры получили доступ к массивам паролей Wi-Fi пользователей. Информацию об этом подтвердили в самой компании. По предварительным данным, инцидент затронул более 900 тыс. россиян.

О взломе, который произошел 15 марта 2023 года, стало известно только спустя два года. Хакеры получили доступ не только к паролям от Wi-Fi сетей, но и к конфигурациям роутеров, а также к служебным данным, из-за чего под угрозой оказались не только физические лица, но и юридические.

По информации портала Security Lab, в украденной базе данных содержится более 1 млн записей, включая адреса электронной почты, идентификаторы доступа в системе Keycloak и номера сетевых заказов, а также свыше 929 тыс. записей с данными о роутерах, такими как пароли и МАС-адреса. Кроме того, хакеры получили почти 54 млн записей журналов активности.

Большинство пострадавших — граждане РФ. Также под угрозой оказались жители Турции и англоязычных стран.

Эксперты в области информационной безопасности советуют всем пользователям, оказавшимся под угрозой, немедленно сменить названия своих Wi-Fi сетей и обновить пароли. Также рекомендуется сбросить все учетные данные в сетях для предотвращения несанкционированного доступа.

Компания Keenetic занимается производством сетевого оборудования, специализируется на разработке и продаже как проводных, так и беспроводных сетей, включая маршрутизаторы и точки доступа. Главный офис Keenetic расположен в Гонконге, а ключевыми рынками сбыта являются Россия, Украина и Турция.

Ранее в МТС рассказали о частоте мошеннических телефонных звонков в России.