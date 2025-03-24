В МТС рассказали о частоте мошеннических телефонных звонков в России

В 2025 году россияне стали сталкиваться с мошенническими телефонными звонками намного чаще, рассказали РИА Новости представители сервиса «МТС Защитник».

Если в конце 2024 года на каждый тысячный вызов приходился один мошеннический, то в нынешнем году этот показатель ухудшился до одного мошеннического вызова на каждые семьсот звонков.

Отмечается, что мошенники в основном нацелены на жителей крупных городов с населением более одного миллиона человек. Москва лидирует по количеству мошеннических звонков — на долю столицы приходится около 24% всех подобных вызовов.

В числе других городов, где мошенничество достигло значительных масштабов, выделяются Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6%), Казань (5%) и Екатеринбург (4%).

По информации экспертов, наиболее распространенной схемой обмана остается предложение якобы дополнительных доходов через «инвестиционные проекты». На эту тактику приходится около четверти всех зарегистрированных мошеннических действий.

Следом идут звонки от лиц, представляющихся сотрудниками мобильных операторов, которые якобы предлагают продлить действие номера телефона. Также мошенники нередко выдают себя за представителей компаний по энергоснабжению и проверке счетчиков.

Специалисты призывают россиян быть особенно внимательными к подобным звонкам и не доверять незнакомым номерам. Гражданам порекомендовали не сообщать свои личные данные и финансовую информацию по телефону, а также обращаться в правоохранительные органы при подозрении на мошенничество.

Ранее МВД России предупредило об афере с продажей лекарств по «льготным» ценам.