Хакеры взломали Spotify: похищены метаданные и аудиофайлы на 300 ТБ

Неизвестная группа хакеров взломала внутренний каталог музыкального сервиса Spotify, получив доступ к миллионам аудиофайлов и строк метаданных. Об этом сообщает авторитетное издание Billboard.

Атака на инфраструктуру Spotify оказалась одной из самых масштабных в истории музыкального стриминга. По данным журнала Billboard, «пиратские активисты» скопировали колоссальный массив данных: 256 миллионов строк метаданных и 86 миллионов оригинальных аудиофайлов. Общий объем похищенной информации оценивается приблизительно в 300 терабайт.

На первом этапе злоумышленники выложили в открытый доступ только текстовые метаданные, которые включают названия треков, имена исполнителей, альбомы и другую служебную информацию. Непосредственно аудиофайлы, согласно отчету на 21 декабря, в сети еще не появились, однако угроза их распространения через пиринговые сети (P2P) сохраняется. Эксперты опасаются, что утечка может нанести серьезный удар по музыкальной индустрии, нарушив эксклюзивность контента и коммерческую модель стриминга. Сервис Spotify, штаб-квартира которого находится в Стокгольме и Люксембурге, пока не дал официальных комментариев по поводу инцидента.

Ранее В Бельгии из музея украли кольцо Наполеона и старинные монеты.