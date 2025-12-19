В Бельгии ограбили музей Наполеона: похищен его личный перстень и монеты

Из музея Наполеона в бельгийском Женапе злоумышленники похитили личные реликвии императора, включая его золотое кольцо с бриллиантами, утраченное им после разгрома при Ватерлоо. Об этом сообщает RTBF.

Музей Последней Ставки Наполеона в городе Женап стал жертвой дерзкого ночного ограбления. Двое неизвестных, проникнув через взломанное окно, разбили витрины и вынесли несколько ценных экспонатов наполеоновской эпохи. Главной потерей стал исторический артефакт — золотой перстень императора, инкрустированный пятью бриллиантами.

Как отмечают источники, именно это кольцо Наполеон потерял во время поспешного отступления 18 июня 1815 года, сразу после своего решающего поражения при Ватерлоо. Помимо перстня, преступники забрали коллекцию золотых и серебряных монет того периода. Финансовая стоимость похищенного пока не разглашается, но историческая ценность предметов не вызывает сомнений.

