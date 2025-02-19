ХАМАС объявило о своей готовности освободить всех израильских заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС объявило о своей готовности одновременно освободить всех израильских заложников, которые находятся у них в руках. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

ХАМАС сделало заявление, в котором изложило свои требования в ходе обсуждений по второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа, как указывает канал.

Во втором этапе планируется обмен пленными за один раз при условии достижения соглашения, что обеспечит постоянное прекращение огня и полный вывод войск из сектора Газа.

Такое заявление радикальное движение сделало после того, как президент США Дональд Трамп выступил против постепенного освобождения израильских заложников, удерживаемых в Газе, на основе еженедельного графика. Также семьи заложников обращались с просьбой к ХАМАС освободить всех удерживаемых сразу.

Ранее сообщалось, что ХАМАС готово отдать администрации Палестины контроль над Газой.