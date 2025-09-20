ХАМАС опубликовал фото десятков заложников и призвал родных попрощаться с ними

Военное крыло палестинского движения ХАМАС опубликовало в своем телеграм-канале фотографии 47 израильских заложников с прямым призывом к их родственникам «попрощаться», пишет Lenta.ru.

Публикация появилась на фоне начала расширенной наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Газа, стартовавшей в ночь на 16 сентября. В подписи к фотографиям боевики напрямую связали демонстрацию заложников с действиями израильского руководства, обвинив премьер-министра Биньямина Нетаньяху в «непреклонности», а начальника генштаба Эяля Замира — в «покорности».

Акция сопровождается прямыми угрозами: ХАМАС заявил, что Израиль «не получит своих заложников ни живыми, ни мертвыми» в ответ на расширение боевых действий.

Данные ЦАХАЛ о количестве оставшихся в плену существенно расходятся с заявлением боевиков: по военной оценке, в неволе могут находиться от 20 до 27 человек. Все они были захвачены во время массированного вторжения боевиков 7 октября 2023 года, когда в плен попали более 200 израильтян. Судя по новым данным от ХАМАС, в заложниках находятся не меньше 47 человек.

Публикация фотографий расценивается Израилем как акция психологического давления на израильское общество и руководство на фоне эскалации конфликта.

