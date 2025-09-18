В Москву привезли первую группу россиян, эвакуированных из сектора Газа

Первая группа российских граждан, эвакуированных из зоны боевых действий в секторе Газа, благополучно прибыла в Москву вечером 18 сентября. Об этом проинформировал корреспондент РИА Новости.

Семья из девяти человек, включая хирурга Сами Абу Снима, его супругу Елену Моисееву, четверых детей и троих внуков, приземлилась в аэропорту Домодедово после сложной операции по спасению.

Эвакуация стала возможной благодаря скоординированным усилиям российских дипломатов, которые продолжают работу по вывозу из опасного региона 50 человек — 26 граждан РФ и 24 их ближайших родственников-палестинцев. Среди ожидающих эвакуации — 25 несовершеннолетних и 11 женщин.

Хирург Сами Абу Снима, работавший в местной больнице, принял решение об эвакуации после получения огнестрельного ранения, которое не позволяло ему продолжать медицинскую деятельность.

«В Газе идет война на уничтожение, речь не идет о противостоянии боевикам или об освобождении заложников. Речь идет об уничтожении всего, что позволяет людям жить: жилых домов, школ, больницы, всей инфраструктуры», — рассказал хирург.

Напомним, Израиль и сектор Газа находятся в состоянии обостренного конфликта с 7 октября 2023 года. С тех пор ЦАХАЛ объявлял несколько военных операций, а также зачищал анклав от боевиков движения ХАМАС. Последние еще в начале агрессии также захватили в плен не меньше 200 человек. Судьба некоторых до их пор неизвестна.

Ранее сообщалось, что на границе с Иорданией произошел теракт.