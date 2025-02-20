ХАМАС передало Красному Кресту останки четверых израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС передало работникам Международного комитета Красного Креста (МККК) останки четверых израильских заложников, среди которых были двое детей. Об этом сообщил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

На показанных кадрах видно, как автомобили МККК с телами выезжают из города Хан-Юнис, расположенного на юге сектора Газа, где прошла церемония передачи. Машины направляются к местам дислокации израильских военнослужащих.

Накануне Красный Крест призывал обеспечить передачу тел заложников в «конфиденциальной обстановке и с соблюдением достоинства». Тем не менее сторонники ХАМАС и группировки «Исламский джихад» создали сцену в Хан-Юнисе, на которой тела находились до передачи представителям МККК.

Радикалы заявляют, что передали медикам тела семьи Бибас (младшему Кфиру было девять месяцев на момент похищения, а его брату Ариэлю четыре года) и Одеда Лифшица. Ожидается, что после доставки останков в Израиль их осмотрят для подтверждения личностей и выяснения причин смерти.

Ранее сообщалось, что ХАМАС готово отдать администрации Палестины контроль над Газой.