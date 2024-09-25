«Хезболла» сообщила, что атаковала ракетами штаб-квартиру «Моссада»

«Хезболла» заявила, что атаковала ракетами штаб-квартиру израильской разведывательной службы «Моссад». Однако ЦАХАЛ объявил , что их система ПВО перехватила ракету «земля-земля», выпущенную с территории Ливана, в воздушном пространстве над Израилем.

Не так давно силы «Хезболлы» совершили ракетные обстрелы военной базы Дадо, расположенной на севере страны. Ракетная тревога также была объявлена в таких городах, как Хайфа, Назарет, Йокнеам и в Галилее. Всего зарегистрировано более 270 запусков.

Ранее сообщалось, что в Бейруте погиб командир ракетных сил «Хезболлы».