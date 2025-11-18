Химический ожог пищевода получил спортсмен в Ярославле после употребления чипсов

Молодой боксер из Ярославля был экстренно госпитализирован в реанимацию с тяжелейшим химическим ожогом гортани, пищевода и желудка. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash, причиной трагического инцидента стали чипсы.

Как сообщает источник, 22-летнему спортсмену стало плохо спустя сутки после того, как он съел чипсы бренда Grizzon. У мужчины резко заболело горло и распухла шея. Ситуация стала критической, когда у боксера начались проблемы с дыханием, после чего он самостоятельно обратился в травматологический пункт.

Медики диагностировали у россиянина обширный химический ожог внутренних органов. Проведенные анализы выявили угрожающее жизни состояние — гемолиз (разрушение эритроцитов).

Специалисты не исключают, что причиной такой резкой реакции организма стала агрессивная кислота, содержавшаяся в острых чипсах. После курса интенсивной терапии, включавшей капельницы и инъекции, состояние пациента стабилизировалось, и он пошел на поправку.

