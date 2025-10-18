Химкинские авиамоделисты завоевали призовые места на международном турнире

Авиамоделисты из Дома юных техников «Интеграл» недавно вернулись из Самарканда, где принимали участие в значимом международном турнире под названием «Кубок Востока». В этом престижном соревновании по дисциплине F-2D собрались лучшие пилоты из России и Центральной Азии. Об этом рассказала администрация городского округа.

Результаты турнира оказались весьма обнадеживающими для российской команды, которая завоевала главный трофей. Произошло это на фоне сильной конкуренции со стороны талантливых авиамоделистов из Узбекистана и Киргизии, которые заняли второе и третье места соответственно.

Давид Абрамов и Даниил Кривенко, представляя химкинскую школу, продемонстрировали прекрасные результаты среди юниоров, став третьими в своем зачетном классе. Судьи и международные коллеги отметили их достижения, что подчеркивает позитивные тенденции в развитии авиамодельного спорта в регионе.

Не обошлось и без особого успеха среди тренеров. Игорь Трифонов, наставник юных творцов, стал серебряным призером данного турнира. Его профессионализм стал примером для будущих пилотов и поддержал настроение команды.

Алина Шалимова, лидер Движения общественной поддержки, выразила гордость за достижения химкинских авиамоделистов, подчеркнув, что их успех — это результат упорной работы и сплоченности коллектива. Тем самым, она отметила важность поддержки для развития технического творчества среди молодежи. Эти впечатляющие достижения говорят о том, что авиамодельный спорт в Химках активно процветает, и будущие успехи вполне реалистичны.

Ранее сообщалось, что в Химках прошло награждение тренеров и преподавателей спортшколы олимпийского резерва № 1 по баскетболу, которая отметила свой полувековой юбилей. Выпускниками учреждения являются призеры Олимпийских игр, заслуженные мастера спорта России, игроки лучших баскетбольных клубов.