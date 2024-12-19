Путин: власти РФ не оставят без внимания Белгородскую и Брянскую области
Путин: для Курской области разработана специальная программа восстановления
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Президент России Владимир Путин сообщил во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что власти РФ не оставят без внимания такие регионы, как Белгородская и Брянская области, включая Курскую, передает РИА Новости.
Путин подчеркнул, что для Курской области разработана специальная программа восстановления, и на ее реализацию уже выделяются необходимые средства.
Аналогичные меры будут применяться и в других приграничных территориях, в частности в Белгородской и Брянской областях, добавил он.
Ранее сообщалось, что ВС РФ выбили боевиков из курских сел Плехово, Дарьино и Новоивановка.