Путин: власти РФ не оставят без внимания Белгородскую и Брянскую области

Президент России Владимир Путин сообщил во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что власти РФ не оставят без внимания такие регионы, как Белгородская и Брянская области, включая Курскую, передает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что для Курской области разработана специальная программа восстановления, и на ее реализацию уже выделяются необходимые средства.

Аналогичные меры будут применяться и в других приграничных территориях, в частности в Белгородской и Брянской областях, добавил он.

Ранее сообщалось, что ВС РФ выбили боевиков из курских сел Плехово, Дарьино и Новоивановка.