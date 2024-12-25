Хинштейн: четыре человека погибли в результате украинского обстрела Льгова в Курской области

Жертвами украинского обстрела в городе Льгов Курской области стали четыре человека. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава региона Александр Хинштейн.

По утверждению Хинштейна, при обстреле Льгова со стороны ВСУ пострадали мирные жители.

«Погибли три человека, еще один позднее скончался в больнице», — указал губернатор.

Еще пять человек получили ранения. Одна женщина в данный момент находится в тяжелом состоянии. Из домов, которые были повреждены воздушным ударом, эвакуируют жителей. В данный момент таких жильцов обеспечивают всем необходимым.

Сведения об украинском обстреле Льгова появились в СМИ ранее. По городу было выпущено несколько ракет, которые повредили различные объекты: сахарный завод, ТЭЦ, газопровод и жилой дом. В ряде мест начались пожары.