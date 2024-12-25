ВСУ нанесли массированный удар по Льгову в Курской области

Город Льгов, который находится в Курской области, был обстрелян с украинской стороны. Такие данные привел телеграм-канал Mash.

По имеющимся сведениям, украинские военные выпустили по Льгову несколько ракет. В результате пострадало несколько промышленных объектов.

«Попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод. В городе несколько пожаров», — указал микроблог.

Губернатор Курской области Хинштейн уже заявил, что все попадания в Льгове пришлись по гражданским зданиям. Представители экстренных служб уже приступили к ликвидации последствий воздушного налета.

Ранее сообщалось, что в результате наступательных действий российским бойцам удалось ликвидировать одно из подразделений ВСУ. Они полностью разгромили часть, которая входила в 47-ю украинскую механизированную бригаду. Трое военных были взяты в плен.