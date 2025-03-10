Хинштейн объяснил ситуацию с поставкой кислородных баллонов в зону СВО

Губернатор Курской области Александр Хинштейн опроверг слухи о том, что его правительство не оказывает достаточной помощи подразделениям, которые воюют на фронте. Запись об этом он сделал в своем телеграм-канале.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что власти Курской области якобы отказали в поставке на фронт кислородных баллонов, в которых возникла острая необходимость. Хинштейн пояснил, откуда взялись эти слухи. По его словам, при оказании помощи соблюдается строгий порядок. Его помощники получили голосовые сообщения о том, что нужен кислород. При этом не говорилось, куда его надо отправлять, в каком месте в нем возникла потребность. Военный, который подал заявку, не назвал своих точных данных.

«Направлять помощь непонятно куда и кому, по телефонному звонку, мы не можем. Это не частные деньги, и за них требуется отчет», — указал Хинштейн.

Он добавил, что находится на постоянной связи с Алаутдиновым, и тот своевременно оповещает обо всех сложностях, которые возникают у бойцов спецназа «Ахмат».

Ранее Хинштейн рассказал, как бойцы ВС РФ у Суджи преодолели около 10 км по газовой трубе. Военные выполняли задание в средствах защиты, за счет этого им удалось скрытно проникнуть на территорию, занятую противником. Ранее по этой трубе российский газ направляли через Украину в Европу.