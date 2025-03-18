Хинштейн: пятеро пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Курскую область
Дроны атаковали Суджанский и Тимский районы Курской области: пять пострадавших
Фото: [flickr.com]
В Суджанском районе четверо гражданских лиц получили ранения в результате атаки двух дронов ВСУ. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что пострадавшие мужчины (1972, 1987 и двое 1981 годов рождения) были госпитализированы в Курскую областную клиническую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
В Тимском районе беспилотный летательный аппарат самолетного типа нанес удар вблизи автомобиля «Газель», осуществлявшего транспортировку хлеба.
Водитель 1987 года рождения получил закрытое осколочное ранение правого плеча и шеи и был доставлен в областную больницу для оказания медицинской помощи.
Также он отметил, что утром 18 марта слобода Белая Беловского района подверглась обстрелу со стороны украинских формирований. В результате атаки пострадало здание администрации муниципалитета и близлежащие постройки.
Зафиксированы повреждения окон и фасада зданий, а также личных автомобилей сотрудников ОАО «Псельское». На месте инцидента работают оперативные службы. Согласно предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ загорелась мягкая кровля автовокзала в Железногорске.