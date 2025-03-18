Хинштейн: пятеро пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Курскую область

В Суджанском районе четверо гражданских лиц получили ранения в результате атаки двух дронов ВСУ. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил , что пострадавшие мужчины (1972, 1987 и двое 1981 годов рождения) были госпитализированы в Курскую областную клиническую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

В Тимском районе беспилотный летательный аппарат самолетного типа нанес удар вблизи автомобиля «Газель», осуществлявшего транспортировку хлеба.

Водитель 1987 года рождения получил закрытое осколочное ранение правого плеча и шеи и был доставлен в областную больницу для оказания медицинской помощи.

Также он отметил, что утром 18 марта слобода Белая Беловского района подверглась обстрелу со стороны украинских формирований. В результате атаки пострадало здание администрации муниципалитета и близлежащие постройки.

Зафиксированы повреждения окон и фасада зданий, а также личных автомобилей сотрудников ОАО «Псельское». На месте инцидента работают оперативные службы. Согласно предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ загорелась мягкая кровля автовокзала в Железногорске.