Хинштейн сообщил о 12 раненых мирных жителях в результате украинского удара по Льгову

Украинская армия нанесла удар по трассе на въезде в город Льгов и ранила 12 человек. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн. Он заявил об этом в своем телеграм-канале.

По словам врио губернатора, ВСУ нанесли массированный удар по въезду в Льгов со стороны трассы Курск — Рыльск. В результате ранения получили 12 мирных жителей. Среди них трое мужчин, семь женщин и двое детей.

«Их жизни ничего не угрожает! Всех раненых везут сейчас в Курскую областную больницу. На место направлены дополнительные бригады скорой помощи», — указал он.

Хинштейн добавил, что пострадали также четыре автомашины, два частных и один многоквартирный дома. Вся ситуация взята им под личный контроль.

Ранее Хинштейн сообщил о ранении главы Беловского района Волобуева по итогам атаки ВСУ. Удар беспилотника был нанесен по машине, в которой передвигался руководитель. Чиновник успел выйти из транспортного средства, однако получил ранения. У него оказались травмированы бедро и рука. По имеющимся данным, это уже четвертая атака на главу района. Ранее Волобуев получил контузию во время раздачи хлеба местным жителям.