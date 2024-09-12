Хинштейн: замначальника управления Росгвардии по Крыму арестован
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Александр Хинштейн, депутат Госдумы, объявил об аресте Виталия Салманова, заместителя начальника управления Росгвардии в Крыму.
«Замначальника ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталий Салманов арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — сказал Хинштейн.
По информации депутата, арест был результатом успешной операции ФСБ с участием отдела собственной безопасности Росгвардии.
«Еще в июне 2022 года был заключен госконтракт на ремонт казармы спецназа ценой в 20 млн руб. Хотя работы были выполнены не полностью, полковник полиции Салманов подписал акты и осуществил приемку контракта. Ущерб для бюджета составил без малого 1,5 млн руб.», — сообщил Хинштейн.
По данным следствия, задержанный полковник, пользуясь своим служебным положением, не только принимал частично выполненные работы, но и способствовал сокрытию реальных объемов выполненных задач.
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