Хинштейн: замначальника управления Росгвардии по Крыму арестован

«Еще в июне 2022 года был заключен госконтракт на ремонт казармы спецназа ценой в 20 млн руб. Хотя работы были выполнены не полностью, полковник полиции Салманов подписал акты и осуществил приемку контракта. Ущерб для бюджета составил без малого 1,5 млн руб.», — сообщил Хинштейн.