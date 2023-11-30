Хищение почти одного миллиона рублей раскрыли в подмосковном Одинцово

Тридцатитрехлетняя женщина обратилась в дежурную часть в Одинцовском городском округе с заявлением о хищении денежных средств. По ее словам, сумма ущерба составила 962 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что злоумышленник был знаком с потерпевшей. Так, подозреваемый пообещал ей помочь купить строительные материалы и сделать ремонт квартиры, однако после получения денежных средств он скрылся. Полицейские оперативно задержали тридцатиоднолетнего мужчину.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. В настоящий момент злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее стало известно, что на водителя автобуса, который сбил 99-летнюю пенсионерку в Можайске, завели уголовное дело.