Хищные медузы-каннибалы угрожают экосистеме и рыболовству Венеции

Венецианская лагуна столкнулась с масштабным нашествием опасных инвазивных медуз вида Mnemiopsis leidyi. Эти хищники, попавшие в Адриатическое море из Атлантики, угрожают местному рыболовству и нарушают хрупкий экологический баланс. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщает Daily Mail, медузы проникли в акваторию через балластные воды грузовых судов. Благодаря теплой воде и оптимальной солености они стремительно размножаются и осваивают новые территории. Уникальная физиология и хищные повадки, включая каннибализм (поедание собственного потомства), делают их особенно опасными. Они запутывают рыболовные сети, уничтожают икру, личинок рыб и планктон, что ставит под угрозу существующие экосистемы.

Специалисты Падуанского университета и Национального института океанографии и прикладной геофизики Италии относят Mnemiopsis leidyi к сотне самых опасных инвазивных организмов планеты.

Ранее стало известно, что ученые предлагают превратить миллионы тонн медуз в полезные продукты.