«Хьюстон, у нас проблемы»: мужчины попытались украсть кабель со стартовой площадки космодрома

По данным журналистов, полиция при патрулировании заметила четырех любителей халявы, которые пытались срезать кабель между стартовой площадкой для ракет и технической позицией комплекса. Как выяснилось, воры, не стесняясь, заехали на территорию космодрома на автомобиле УАЗ по объездной дороге через поля.

«Хьюстон, у нас проблемы»; «Воры становятся все наглее и наглее. О чем они думали, когда крали кабель прямо со стартовой площадки?»; «Хорошо, что никто не пострадал, а ведь мог. Все-таки космодром», — прокомментировали ситуацию пользователи социальных сетей.

На деятельность «Байконура» инцидент не повлиял. С задержанными работают сотрудники силовых структур.

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